Today.it - Fiorentina Femminile, finisce 0-0 lo scontro diretto con la Roma

Al Viola Parka reti bianche lotra, valido per l'ultima giornata della regular season della Serie A. Un pareggio che in classifica lascia tutto invariato in vista della Poule Scudetto, dove le viola dovranno sicuramente fare qualcosa in più per sperare.