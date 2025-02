Ilrestodelcarlino.it - Fine dell’incubo Hamas: “Mio zio Ohad libero. Una gioia immensa. Ma è irriconoscibile”

??????Modena, 9 febbraio 2025 – Ha la voce intrisa di commozione Shoval Abend, 28 anni, israeliano che vive a Modena dove studia Medicina. Dopo 491 giorni dal rapimento, lo zio materno,Ben Ami, padre di tre figlie, è stato liberato ieri, nell’ambito del quinto scambio tra prigionieri palestinesi e ostaggi israeliani previsto dagli accordi per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Insieme a lui sono stati rilasciati Eli Sharabi e Or Levy: alladella liberazione il nipote Shoval Abend non nasconde la preoccupazione per le prime, scioccanti, immagini che ha visto dello zio. Shoval, è un giorno importante per la vostra famiglia: che emozioni ha provato quando ti hanno confermato che lo zio era stato liberato? “Unaindescrivibile a parole, il senso di speranza che abbiamo sempre tenuto acceso in questi terribili mesi ha trovato la ‘pace’.