Finale drammatica il campione si accascia a terra | Gravissimo

drammatico al Challenger di Lille, dove Lucas Pouille è stato costretto al ritiro per un grave infortunio che potrebbe segnare la fine della sua carriera. L’ex numero 10 del mondo si èto adopo uno scatto durante il secondo set contro Arthur Bouquier, lasciando il campo in sedia a rotelle tra lo sgomento del pubblico. Le prime valutazioni mediche hanno confermato la rottura completa del tendine d’Achille, un infortunio che potrebbe rendergli impossibile tornare a competere ad alti livelli.Il match era in una fase delicata, con Bouquier avanti 6-3, 3-5, quando Pouille ha tentato un recupero improvviso. Il dolore è stato immediato e insopportabile, costringendolo a fermarsi di colpo. Gli addetti sanitari sono intervenuti subito, trasportandolo fuori dal campo mentre gli spettatori assistevano in silenzio.