File sotto i portici, Art City illumina la notte

Bologna, 9 febbraio 2025 – Sabato uggioso? Lolabianca con le mille luci dell’arte che crea una fitta costellazione grazie a tutti gli spazi aperti in occasione di Art. È un rito cui i bolognesi – ma anche persone che vengono da altre città – non rinunciano. Si va col telefono in mano sintonizzato su una mappetta con i posti da non perdere assolutamente; si va chiedendo consigli ad amici che si incontrano e che, avendo visto già mostre belle, le suggeriscono. Perché questa, visto che moltissimi posti fino a mezzaaccoglievano i visitatori, funziona anche col passaparola. Poi certo, ci sono i must dell’edizione 2025. Ma cosa è esattamente un must? È quell’appuntamento nella grande agenda che si esaurisce alla fine di Art, il 16 febbraio, e che quindi diviene d’obbligo.