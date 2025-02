Ilrestodelcarlino.it - "File all’aperto anche in inverno"

Giancarla Toni ha cambiato medico di base da poco ma non è molto soddisfatta del servizio in particolare perché deve aspettare fuori al freddo prima di un appuntamento. "Con il mio medico mi trovo bene, è bravo e professionale. Però c’è da aspettare troppo fuori dall’ambulatorio. Il mio medico non ha una segretaria e arriva al lavoro alle 9. Io mi presento al suo ambulatorio alle 8, perché se arrivo più tardi sono costretta a farelunghissime, di una o due ore. Ma quando arrivo al mattino, specie in questo periodo, è freddo e l’ambulatorio è ancora chiuso. Per cui sono costretta ad aspettaree rischio di ammalarmi ancora di più. Basterebbe che ci fosse una segretaria ad accogliere i pazienti in sala di attesa".