Leccotoday.it - Fiera di Sant'Apollonia "bagnata" dalla pioggia, ma è un successo

Leggi su Leccotoday.it

Laha caratterizzato ma non ha fermato, nella giornata di domenica, ladiad Abbadia Lariana.Il maltempo ha creato qualche difficoltà agli ambulanti nell'allestimento della consuetasul lungolago del paese, ma non è stato un freno per le centinaia di persone.