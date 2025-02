Ilrestodelcarlino.it - Fibra ottica e strade non sistemate, il Comune "diffida" la ditta dei lavori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non è il primoa muoversi in tal senso, anzi, ma Loreto oggi lo rende pubblico. Il sindaco Moreno Pieroni non ha nascosto le carte pubblicandole anche sulla pagina Facebook del: "Care concittadine e cari concittadini, voglio condividere con voi la raccomandata che come amministrazione comunale abbiamo indirizzato alla Prefettura e all’Anac per segnalare l’inadempienza delle ditte incaricate degli scavi per il cablaggio dellanel nostro– spiega -. Nonostante i ripetuti solleciti e le ordinanze emesse, infatti, aidi scavo non sono seguiti quelli di ripristino del manto stradale, cosa che sta causando disagi e criticità alla viabilità cittadina, di cui personalmente mi rammarico. Non siamo più disposti a tollerare oltre ed andremo fino in fondo per fare risistemare il manto stradale".