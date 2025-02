Fiamme nel comprensorio La Sirenetta | ristorante ridotto in cenere

Leggi su Ilfaroonline.it

Ardea, 9 febbraio 2025 – Un violento incendio ha completamente distrutto un barsituato in via Omero, nelLa Sirrenetta, a Marina di Ardea. Le, divampate nella notte, hanno avvolto rapidamente la struttura, rendendo inutili i tentativi di salvataggio del locale.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Pomezia, che hanno lavorato per ore per circoscrivere l’incendio ed evitare che si propagasse ad altre strutture vicine. Al momento, gli operatori stanno terminando lo spegnimento degli ultimi focolai e mettendo in sicurezza l’area.Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per risalire alle cause del rogo, al momento ancora ignote. Non si esclude nessuna ipotesi, dall’origine accidentale al possibile atto doloso. Gli investigatori analizzeranno i resti del locale e raccoglieranno eventuali testimonianze per fare luce sulla dinamica dell’accaduto.