Fiamme e fumo denso per un cortocircuito. Evacuato il San Carlo

Un incendio ha interessato parte dell’edificio che ospita l’Istituto clinico San. Erano circa le 9 di ieri quando una nuvola disi è alzata dalla sede della clinica di viale Castelfidardo. Subito è scattato l’allarme con la mobilitazione dei Vigili del fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118 e i Carabinieri di Busto. L’incendio è partito da un quadro elettrico nella nuova ala della sala operatoria: probabilmente unall’origine delle, che hanno successivamente intaccato il sottotetto. Grazie all’intervento degli operatori l’incendio è stato spento in poco più di un’ora e sono poi seguite le fasi di bonifica. Non si sono verificati feriti o intossicati. "Stiamo aspettando la relazione dei periti per capire cosa sia successo. Per il momento possiamo dire che per fortuna l’allarme antincendio è scattato subito e questo ci ha permesso di mettere in atto il piano di evacuazione, che è stato applicato perfettamente e senza complicazioni", ha detto Sara Tosi, ad San