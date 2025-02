Sport.quotidiano.net - Fezzanese, un’altra finale: "In campo cuore e grinta"

Laper continuare a sperare di poter raggiungere i playout, ha l’obbligo di vincere oggi alle 14.30 con la Sangiovannese nel match in programma al ’Buon Riposo’ di Seravezza (arbitra Palmisano di Saronno, assistenti Monardo di Bergamo e Zanichelli di Legnano). La compagine di Andrea Gatti è sempre all’ultimo posto ma è reduce da due risultati utili consecutivi, nei quali ha conquistato quattro punti, che le hanno consentito di avvicinarsi alle dirette concorrenti alla salvezza portandosi ad un solo punto dal Flaminia, a sei dal Terranuova Traiana, a sette dallo Sporting Trestina ed a nove dal San Donato Tavarnelle. I fezzanoti sono in crescita come hanno dimostrato nelle ultime due prestazioni, questo fa ben sperare per il futuro ma dovranno avere più continuità nei risultati per recuperare posizioni.