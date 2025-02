Lapresse.it - Festival di Sanremo 2025, la polizia pronta a presidiare la città

in occasione della 75° Edizione deldella Canzone Italiana, che si terrà da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Lasarà presidiata ogni giorno da circa 370 uomini delle forze dell’Ordine. Per l’occasione saranno implementati sensibilmente i servizi di controllo del territorio ad opera delle volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di, dei Reparti Prevenzione Crimine, delle pattuglie delle altre Forze dell’Ordine e dellaLocale.I principali accessi alladei fiori saranno vigilati dallaFerroviaria e dallaStradale, con controlli mirati presso la stazione ferroviaria, i caselli autostradali, lungo l’Autostrada A10 e la Strada Statale Aurelia. Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica dellaPostale sarà presente con personale dipendente per un servizio dedicato alla sicurezza della manifestazione canora.