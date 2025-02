Notizie.com - Festival della Canzone Cristiana 2025, dedica al Giubileo e a Papa Francesco nella settimana di Sanremo

Dal 13 al 15 febbraio andrà in scena la IV edizione delnoto anche comeChristian Musicale adi(Facebookdi) Notizie.comLaper ilè ale ain quello che è l’Anno Santo. Si svolgerà in concomitanza con la kermessemusica italiana semprecittà di. I premi realizzati per i vincitori sono a opera del maestro orafo Michele Affidato che è lo stesso dei premi delche andrà invece in onda su Rai 1. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social de La Luce di Maria.L’evento si terrà nel Teatro Fos in via Corradi 47 e direttore sarà Fabrizio Venturi che ha specificato: “Ilcrede molto nei giovani perché la musica, per i suoi messaggi profondi ed educativi, si introduce, sempre più, nel mondo giovanile.