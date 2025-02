Ilrestodelcarlino.it - Ferrara, scompare l’ex sindaco Lino Rossi: cadavere trovato nel Po

, 9 febbraio 2025 –il corpo senza vita di, 85enne scomparso nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio nel Rodigino, al confine col Ferrarese.si trovava in una struttura per anziani a Santa Maria Maddalena (Rovigo). I vigili del fuoco dihanno individuato ilattorno alle 12 di oggi, 9 febbraio, nelle acque del Po a. Le ricerche hanno impegnato carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile di Occhiobello.in passato era statodi Lusia (in provincia di Rovigo) dal 1975 al 1980 e poi ricoprì la carica di assessore dal 1985 al 1990. La famiglia, appena appresa la notizia della scomparsa, aveva diramato subito l'allarme. Le ricerche sono cominciate subito ma il corpo senza vita giaceva lungo il fiume.