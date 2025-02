Biccy.it - Ferragni su Fedez, gossip di Corona e nuovo amore: “Ora parlo io”

Leggi su Biccy.it

Alla 39esima cerimonia dei Premi Goya a Madrid c’era anche Chiara, che sul red carpet si è fermata a chiacchierare con i giornalisti che le hanno fatto delle domande. Non solo quesiti su look e cinema, – come prevedibile – al centro di queste interviste sul tappeto rosso c’erano idi Fabriziosue anche ilcon Giovanni Tronchetti Provera. Laha dichiarato che non tornerebbe mai con, che adesso ha trovato un bravissimo compagno e che ifanno parte del gioco. Chiara ha poi spiegato che a differenza del passato adesso lei ha deciso di essere sé stessa e di parlare.E noi siamo qui ad ascoltare.@Chiarareaparece en la alfombra de los @PremiosGoya para contar cómo se siente tras el escándalo con Fédez y también para hablar de cine #Goya2025 pic.