Thesocialpost.it - Fermato senza biglietto sul treno, cerca di staccare dito a morsi a una poliziotta

Leggi su Thesocialpost.it

Unaè rimasta gravemente ferita a una mano dopo che un uomo ha tentato di staccarle undurante un controllo di polizia. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di venerdì, in un ufficio del commissariato della città marchigiana di Ascoli Piceno, dove l’uomo era stato portato per accertamenti.Leggi anche: Milano, caos in metro: borseggiatrici stoppano ile usano l’estintore sulla follaL’aggressione in commissariatoL’individuo, inizialmentealla stazione ferroviaria di San Benedetto del Tronto perché trovato a bordo di un, si era rifiutato di scendere, rendendo necessario l’intervento della polizia di stato. Una volta condotto in commissariato, ha iniziato ad aggredire gli agenti, scatenando una violenta colluttazione.Nel corso della lite, tre poliziotti sono rimasti feriti, tra cui laalla quale l’uomo hato di strappare unprima di essere immobilizzato.