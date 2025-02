Ilrestodelcarlino.it - "Fermate l’impianto Edison". Comitato, protesta in Provincia

Perdi trattamento di rifiuti speciali nella Zipa di Jesi si deciderà entro l’estate, ma il confronto tra il presidente della, Daniele Carnevali, e la delegazione dell’Assemblea permanente "Stop" di Jesi, avvenuto ieri mattina nella sede dellaa seguito della manifestazione organizzata all’esterno, sembra aver soddisfatto entrambe le parti. I rappresentanti dell’Assemblea permanente hanno ribadito la loro contrarietà aldiNext Recology, e hanno chiesto all’amministrazionele di mettere in campo tutte le azioni possibili per bloccare il progetto. "Innanzitutto abbiamo dimostrato la disponibilità ad ascoltare il territorio aprendo la sede in un giorno di chiusura – ha dichiarato il presidente Carnevali –, per cercare di chiarire tutti i dubbi che hanno i cittadini sule sulla procedura.