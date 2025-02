Lapresse.it - Femminicidio Venaria, la nipote di Cinzia D’Aries: “Lui aveva già provato a ucciderla”

“Gli episodi di violenza da parte di lui sono stati tanti, fisica e mentale, nei confronti di mia zia e non solo. Quello che ha fatto a mia zia non è il primo episodio, non è l’unico”. A parlare a LaPresse è ladi, la donna di 51 anni uccisa a, nel Torinese, dal marito Pietro Quartuccio. La giovane, 18 anni, racconta episodi di violenza reiterati nel tempo da parte dell’uomo che, dice, è seguito per problemi psichiatrici dal Centro di Salute Mentale.“Anni fa è stato fermato dal Centro di Salute Mentale perchéad ammazzare mia zia. A giugnofatto del male a mia zia, con una forchetta lefatto dei graffi in gola. Le prove di questo episodio ci sono, tanto che siamo andate oggi dai carabinieri: foto, chat, ciò che è accaduto lo abbiamo spiegato agli investigatori”.