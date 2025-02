Lanazione.it - Femminicidio Rufina, come sta Lorenzo Innocenti. E’ stato operato alla testa

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 9 febbraio 2025 – E’ ancora in coma farmacologico, l’architetto di 37 anni che nella mattinata di ieri ha accoltellato a morte la compagna Eleonora Guidi all’interno della loro abitazione. La coppia viveva in via Pavese a, comune in provincia di Firenze, insieme al piccolo figlio di un anno e mezzo. L’uomo, dopo aver colpito a morte la giovane madre, ha tentato il suicidio lanciandosi dal secondo piano dello stabile., molto conosciuto in paese, è ricoverato in rianimazione al policlinico di Careggi dove ieri ha subito anche un interventoe un'operazione maxillo-facciale. La prognosi è sempre riservata e l'uomo è in coma farmacologico, sedato per i numerosi traumi riportati dopo essersi lanciato dal secondo piano dello stabile. Orrore in casa davanti al figlio.