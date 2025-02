Movieplayer.it - Febbraio ricco di uscite per CG Entertainment tra streaming e homevideo

Inl'horror Mimì - Il principe delle tenebre, Non sono quello che sono di Edoardo Leo e l'acclamato Vittoria, quest'ultimo anche inassieme a due capolavori di Godard e all'esordio di Caligari.diper CG, che trapresenta grandi novità del cinema italiano, capolavori di Godard e preziose riscoperte. Per quanto riguarda la proposta di film inon demand troviamo innanzitutto Vittoria (in anteprima dall'11) di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, acclamato all'ultimo Festival di Venezia, prodotto da Nanni Moretti e uscito in sala grazie a Teodora Film. Dal 4è già disponibile la novità horror Mimì - Il principe delle tenebre, opera prima di Brando De Sica presentato a Locarno, premiato al Sitges e ai Nastri d'argento.