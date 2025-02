Liberoquotidiano.it - Fazio, la battutaccia anti-Trump a Bill Gates. Ma lui... Cala il gelo a Che tempo che fa

"Lei è troppo sorridente". Fabioospitaa Cheche fa, sul Nove, e la tentazione di usare il fondatore di Microsoft e filantropo non solo come-Musk, ma pure come, è troppo forte. Il riferimento è alla celebre foto ufficiale del presidente americano per il suo secondo mandato alla Casa Bianca, una espressione truce che ha spiazzato tutti. Manon abbocca, fa scena muta, replica con un sardonico sorriso. Missione fallita. "Ho detto al Presidenteche in un modo o nell'altro la sua idea di mettere in discussione tutto deve renderlo un po' cauto perché gli ho detto 'Sono un po' preoccupato ma sono qui, posso aiutarla, sulla base della mia esperienza alla Gate Foundation, per esempio aiutare chi ha l'HIV a vivere meglio'", sottolineacon toni molto moderati, tutt'altro che bellicosi.