Oasport.it - Favaretto si prende Torino! Fantastica rimonta in finale, sul podio anche Errigo e Cristino

Leggi su Oasport.it

Con un’epicaMartinaconquista il Grand Prix di. Impresa sensazionale della fiorettista veneta, che trionfa nel Trofeo Inalpi 2025 andando a battere inla canadese Eleanor Harvey per 15-12. L’azzurra si era trovata sotto per 9-2, ma è riuscita clamorosamente are la nordamericana, centrando la sua seconda vittoria della carriera nel circuito Grand Prix dopo quella dell’anno scorso a Shanghai.Emozioni fortissimein semiper, che è riuscita a battere un’eccezionale Annanel derby azzurro all’ultima stoccata. Una sfida bellissima e che ha premiato la veneta con il punteggio di 15-14 dopo un assalto tiratissimo. Ilvede tantissima Italia presente, visto che sul gradino più basso non c’è solo Anna, maArianna, battuta nell’altra semida Harvey per 15-12.