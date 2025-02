Metropolitanmagazine.it - Fausto Leali, chi sono la moglie Germana, le due ex mogli Milena Cantù e Claudia Cocomello e i 5 figli

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Schena è ladi, anche la sua corista, sisposati nel 2014 e hanno ben 30 anni di differenza: “Io ho tolto a lei, perchéavrebbe potuto fare una sua carriera essendo giovane. Ma il suo amore per me è grande, voleva sposarmi, non voleva convivere, poi essendo foggiana le ideequeste. Gliel’ho chiesto io di sposarmi, al microfono, durante uno spettacolo” aveva dichiarato alla stampa. La coppia si è conosciuta in un momento di grande dolore per entrambi; lei era uscita da poco da un matrimonio che l’ha fatta soffrire molto, mentre il cantante era reduce da ben due matrimoni falliti (uno cone uno con). Nonostante il periodo difficile e la differenza d’età i due siinnamorati perdutamente e hanno deciso di viversi per sempre.