Fatico a respirare | Papa Francesco interrompe l' omelia e lascia San Pietro paura tra i fedeli

"Mi scuso e chiedo al maestro di continuare la lettura, ho difficoltà nel respiro". Queste le parole con cuiha interrotto la lettura dell'alla messa per il Giubileo delle Forze armate, di polizia e di sicurezza in piazza San. Immagini dure, quelle del Pontefice visibilmente affaticato, costretto are la sua orazione. Immagini che ovviamente preoccupano icome il mondo intero:, infatti, non riusciva a trattenere i colpi di tosse. Poco dopo,ha ancheto piazza San. Dopo lo stop alla lettura e prima di allontanarsi,ha chiesto a monsignor Diego Ravelli di proseguire l'. A causa di una bronchite da cui è stato affetto nei giorni scorsi, ilha tenuto le udienze venerdì 7 e sabato 8 a Casa Santa Marta.