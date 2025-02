Ilrestodelcarlino.it - ’Fast & Furious’ al confine con Pesaro. Gara di auto interrotta dai militari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Giù col pedale, su col morale". E’ uno dei motti che gira su alcuni gruppi social che organizzano gare clandestine di. Una di queste, è statapoco dopo la mezzanotte di venerdì dai carabinieri, arrivati in via Piano, nella zona industriale di Talacchio, dopo che alcuni residenti nelle vicinanze li avevano chiamati, sentendo, in piena notte, i forti rumori di sgommate, frenate e accelerazioni varie. I carabinieri di Montecchio arrivano e scatenano il "fuggi fuggi". Ma una trentina di persone, sia di chi non ce la fa a scappare subito sia di chi viene collegato alla targa di un’, vengono identificate, tra cui alcuni provenienti dalla Valconca. In tutto, tra pubblico partecipanti, ci sono duecento persone e quasi altrettante lecoinvolte. Vengono dalla provincia di, ma molti anche dalla Romagna e altre province delle Marche.