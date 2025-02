Messinatoday.it - Faraone e Musolino: "A De Luca interessa solo stare con chi gestisce potere", la replica: "Da loro niente lezioni di coerenza"

Non ci voleva un grande talento predittivo per immaginare quanto sarebbe stato difficile sorvolare sull'ultimo colpo di scena di Cateno Deche sabato scorso ha inaugurato un nuovo stile di fare politica: quella di "allearsi rimanendo all'opposizione".Una "metamorfosi per costruire il.