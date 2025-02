Nerdpool.it - FantaSanremo 2025: Consigli strategici per vincere

Leggi su Nerdpool.it

Ilè ormai un fenomeno consolidato che accompagna il Festival di Sanremo, trasformando la kermesse musicale in una vera e propria sfida tra amici e appassionati. Creare una squadra vincente non è solo questione di fortuna, ma richiede una strategia ben studiata. Ecco alcuniper massimizzare i punti e scalare la classifica!1. Scegliere il Capitano con intelligenzaIl capitano gioca un ruolo fondamentale nel: il suo punteggio viene raddoppiato in base ai bonus ottenuti. Per questo motivo, selezionare il cantante giusto può fare la differenza. Le strategie migliori sono:Puntare su un artista carismatico, che potrebbe guadagnare molti bonus grazie a look eccentrici, interazioni con il pubblico e comportamenti sopra le righe.Scegliere un possibile vincitore, visto che il posizionamento in classifica influisce sui punti.