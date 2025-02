Faccio fatica a respirare Papa Francesco ferma l’omelia a San Pietro | Proseguirà Rovelli

Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante la celebrazione della Messa per il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza, tenutasi domenica 9 febbraio 2025 in Piazza Sanha dovuto interrompere la lettura della sua omelia a causa di difficoltà respiratorie. Il Pontefice, visibilmente afto, ha dichiarato: "Mi scuso, ho difficoltà di respiro", affidando la prosecuzione della lettura al maestro delle cerimonie liturgiche, l'arcivescovo Diego Ravelli. Il Santo Padre, 88 anni, aveva già manifestato problemi respiratori nei giorni precedenti. Durante l'udienza generale del mercoledì precedente, non era stato in grado di leggere la catechesi a causa di una bronchite, costringendolo a delegare la lettura a un collaboratore.