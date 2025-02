Superguidatv.it - Fabrizio Corona smentisce il gossip sul ritiro di Fedez da Sanremo 2025: “Se farà quello che deve fare nella serata di martedì ha la vittoria in tasca”

Libreria Mondadori a Roma in Via Cola di Rienzo, ore 16.00, è attesoper la presentazione del suo libro “La grande menzogna“. In poche ore, la sala si riempie di giovanissimi ma anche di adulti, curiosi di scoprire quale bomba lancerà stavolta l’ex re dei paparazzi. Alle 16.20,si siede sullo sgabello e inizia a rispondere alle domande dei presenti.: le dichiarazioni alla presentazione del libro “La grande menzogna”Noi di SuperGuida TV eravamo presenti all’incontro nel corso del qualeè tornato a parlare die della sua partecipazione al Festival di. Negli ultimi giorni c’è chi ha ipotizzato undel cantante dalla gara dei big. “Troppo”, questa la motivazione che potrebbe spingereun passo indietro.alla nostra domanda su un possibile abbandono ha prontamente smentito: “Si tratta di una grandissima cavolata messa in giro da un pazzo psicopatico emarginato dalla società.