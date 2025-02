Ilrestodelcarlino.it - Fabriano si arrende alla Luiss. Condannata da due tiri liberi

60 RISTOPRO58: Villa 8, Ferrara 2, Salvioni 14, Jovovic 6, Pugliatti 9; Graziano ne, Rocchi 4, Barbon ne, Fallucca 4, Bottelli 6, Cucci 7. All. Paccariè RISTOPRO: Pisano 10, Gnecchi 15, Dri 7, Carta 2, Molinaro 4; Ottoni ne, Pierotti 9, Centanni ne, Romagnoli ne, Scanzi 5, Scandiuzzi 6. All. Niccolai Arbitri: Di Salvo di San Giuliano Terme (Pi) e Melaia di Calcinaia (Pi) Parziali: 26-13 40-33 49-54 60-58 Anticipo della ventiseiesima giornata di serie B girone B con sconfitta in extremis per la Ristopromai davvero in partita nel primo quarto e poi pure avanti nella capitale contro la, che vince dopo aver quasi sempre condotto ma soffrendo assai nella seconda partew del match 60-58. Al via, coach Andrea Niccolai deve fare fronte alle solite numerose assenze: come previsto, Centanni e Pierotti, entrambi sulla via del recupero, ci sono ma soltanto in panchina: Centanni non entrerà, il play invece giocheràfine 29 minuti segnando 9 punti.