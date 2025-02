Universalmovies.it - F1 | Brad Pitt e lo spettacolare spot Super Bowl

A poche ore dall’avvio dell’attesissimo evento del2025 iniziano a spuntare dalla rete i primi.Warner Bros. Pictures e Apple Original Films hanno aperto le danze poco fa attraverso il lancio dellodi F1, il film ispirato al mondo della Formula 1 – e co-prodotto da Formula 1 – con protagonista. Il breveoffre una serie di sequenze inedite, la maggior parte ambientate all’interno delle piste da corsa, tra sorpassi, scontri ed inseguimenti.F1This is just the start. Only in theaters SUMMER 2025. #F1 #F1Movie pic.twitter.com/uH3INkpyqi— Warner Bros. Pictures (@wbpictures) February 9, 2025F1 Note di ProduzioneRealizzato in collaborazione con la Formula 1®, il nuovo film è immerso nell’esilarante e cinematografico mondo della F1, poiché le riprese si svolgono proprio durante le gare previste dal calendario sportivo.