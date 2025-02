Agi.it - Evento Ppe con Tajani a Pietrelcina. Don Fortunato: "Qui radici cristiane"

AGI - "Penso che sia unimportantissimo per un risveglio culturale, di fede, ma anche per le nuove generazioni in modo particolare". Padre, guardiano superiore del Convento di, inquadra così con l'AGI l'arrivo il 22 febbraio del vicepremier Antonionel comune natale di San Pio, in occasione di undel Partito Popolare Europeo. La scelta dinon è casuale. "Qui si sono svolti avvenimenti molto particolari della vita di Padre Pio - spiega il religioso - richiamare lepartendo da questo luogo, dove è vissuto un santo che tanta gente ricorda ancora con affetto, è un messaggio forte. Molti devoti del santo non lo chiamano San Pio, ma preferiscono continuare a dire Padre Pio, perché lo sentono più vicino, un santo dei nostri giorni, un santo che ha sofferto e affrontato la vita con serenità e sacrificio".