Europa, nonostante tutto. L’Unione resti unita contro i nuovi conflitti

Sarà pure fragile e inadeguata, la vecchia. Sarà pure, tavolta, matrigna, iper burocratizzata, poco trasparente. Sarà passata di moda – come dice Musk, che vuole farla “great again” – con la sua novecentesca idea di stabilità e cooperazione: “La cooperazione per superare i”, massima del Novecento post bellico, gli otto decenni che abbiamo ereditato, e chesommato non ci sono andati così male se hanno fatto di un’Italia fino al ‘45 arretrata, una super potenza economica, una democrazia stabile, una nazione che, uscita devastata da uno scellerato conflitto, è poi risorta solida, e in pace, fino a noi. Sta di fatto che l’e la sua visionaria idea di unità non sono mai state tanto sgradite quanto oggi, e non hanno mai avuto tanti nemici quanti ne hanno oggi. Stretta a Est dall’imperialismo militare di Putin - che colpisce l’Ucraina per colpire anche la tenuta energetica e psicologica di Bruxelles - e adesso pure a Ovest, dall’aggressività economica degli Usa trumpiani, che minacciano dazi e ritorsioniil mercato comune, la moneta comune, e sopratquella nostra idea per cui andando insieme, tutti e 27 i Paesi, ne usciremo più forti.