Etoile de Bessèges 2025 Kévin Vauquelin pigliatutto | vince l’ultima tappa e la corsa

Si è chiusa un’edizione per certi versi surreale dell’de: laè stata infatti fortemente condizionata dalla protesta dei corridori durante la terza, a causa delle condizioni del traffico stradale ritenute non sicure dalla maggior parte delle squadre. In gara sono rimaste quindi solo formazioni Professional e World Tour francesi.Are, ossia una cronometro individuale lunga poco meno di 11 km da Alès a L’Hermitage, è stato il francese(Arkéa – B&B Hotels): il transalpino si ripete dopo il bellissimo successo di ieri ecosì la. Per coprire il percorso odierno in 15’07”, alla media oraria di 42.234.Seconda posizione per un altro francese, Rémi Cavagna (Groupama – FDJ). Il veterano ex Quick Step è uno specialista delle corse contro il tempo e oggi ha assaporato la vittoria, finchénon l’ha anticipato staccandolo di 18 secondi.