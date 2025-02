Etna nuova colata lavica Ingv | Modesta attività esplosiva

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –nel pomeriggio di oggi, sabato 8 febbraio, sull’a una quota stimata di 3000 metri sul livello del mare tra la base del cratere Boccae quella del cratere di Sud-est. A quanto fa sapere l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, che ha analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza e si è avvalso delle osservazioni di personale in campo, da questo pomeriggio “è in corso una piccolaeffusiva alla base meridionale del cratere Bocca” del vulcano catanese. “Il flusso lavico – spiega l’Istituto in una nota – si espande in direzione di Monte Frumento Supino. Questaè stata preceduta dal 6 febbraio da unaed episodicadal Cratere di Sud-Est. Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene con modeste oscillazioni all’interno dell’intervallo dei valori medi.