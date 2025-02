Ilrestodelcarlino.it - Essepigi, campionato fermo. Ma le giovanili corrono

Ancoraildi C1, che per laTechfem già qualificata alla seconda fase riprenderà domenica 16 febbraio col derby di Pesaro dell’ultima giornata del raggruppamento marchigiano, sono lerossoblù a scandire il prossimo weekend del Fano Rugby. L’U18 Fano/Sena, allenata da Annunzio Subissati coadiuvato da Gabriele Breccia, tornerà in campo oggi dalle ore 12,30 alla Tombaccia nella gara interna col Bologna. Dopo le prime due giornate entrambe le formazioni hanno raccolto 4 punti, frutto di una vittoria ed una sconfitta, e sono appaiate al quinto posto in classifica precedute a quota 9 dal Pesaro Rugby, a 8 dal Rugby Lyons Piacenza, a 7 dalla Lundax Lions Amaranto Livorno e a 5 dallo Scandicci. Allo stesso orario inizierà la propria sfida in trasferta contro il Cesena l’U16 Fano/Sena, condotta in panchina da Alessio Conti e Daniel Nwigwe.