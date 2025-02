Inter-news.it - Esposito avvia la clamorosa rimonta: Spezia agguanta Palermo nel finale!

Pioè uno dei protagonisti dellacompletata dallocontro ilnella sfida valida per la venticinquesima giornata del Campionato di Serie B.CLAMOROSO – Pioe i suoi compagni delloospitano ilin una sfida fondamentale per le ambizioni di accesso ai playoff della squadra siciliana. Il match inizia in maniera scioccante per i padroni di casa, con il gol di Filippo Ranocchia al primo minuto su assist di Salim Diakitè. Dopo un prosieguo della sfida privo di sussulti di rilievo da parte delle due compagini, la squadra ospite sembra assestare il colpo decisivo al 72? con il gol di Matteo Brunori. Ma loè una squadra dura a morire. Lo dimostra, in prima persona, l’atteggiamento del calciatore di proprietà dell’Inter Pio, il qualeladei liguri al 92? con un colpo di testa da bomber vero.