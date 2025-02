Esplosione in un’abitazione, ustionato gravemente un uomo di 67 anni

Leggi su Corrieretoscano.it

BIBBIENA – Attimi di terrore poco prima delle 12 del 9 febbraio per unaavvenuta, per cause al vaglio dei vigili del fuoco, indi Soci, nel territorio del comune di Bibbiena in provincia di Arezzo.Sul posto i vigili del fuoco e il personale sanitario inviato dall’Asl Toscana Sud Est. Undi 67, rimasto, è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso 1 al centro grandi ustioni dell’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche l’ambulanza infermieristica di Bibbiena, l’ambulanza infermieristica di Stia e le forze dell’ordine.