Sport.quotidiano.net - Esplode la rabbia della tifoseria. Fischi e cori contro Ron Rowan : "Vattene e libera questa società»

Una sconfitta, quella con Scafati, che per Pistoia apre lo spettroretrocessione. Certo ancora non è c’è niente di deciso, nel senso che la matematica non condanna i biancorossi, ma è innegabile che riuscire a conquistare la salvezza vorrebbe dire compire un’impresa, oltre a contare sui risultati degli avversari. Una sconfitta che ha scatenato la contestazione dei tifosi: a dire il vero dalla curva Pistoia iil presidente Rone il direttore generale Ettore Saracca non sono una novità, ma a fine partita ladei supporter nei confrontiproprietà è letteralmente esplosa. Tant’è che non sono mancati i momenti di tensione. A fine partita in sala stampa, per una conferenza delicatissima, si presenta l’inedito trio composto da coach Gasper Okorn, il direttore sportivo Marco Sambugaro e il responsabile relazioni esterne Dario Baldassarri.