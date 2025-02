Liberoquotidiano.it - "Esiste ancora?": Donald Trump scatenato, la bordata contro il "Time" | Guarda

?": cosìha stroncato la storica rivista americanadopo l'ultima copertina, quella di febbraio, che mostra Elon Musk seduto alla Resolute Desk, la scrivania del presidente degli Stati Uniti nello Studio Ovale della Casa Bianca. Un riferimento, non tanto velato, al fatto che sarebbe il miliardario, ceo di Tesla e X, a prendere davvero le decisioni negli Usa. Un vero e proprio affronto ache, incalzato dai giornalisti durante un incon il primo ministro giapponese, ha risposto con sarcasmo: "No, non ho visto la copertina.? Non lo sapevo nemmeno". Alla fine, in ogni caso, ha lodato l'amico Elon e il suo impegno alla guida del Doge (Diparnto per l'efficenza del governo): "Sta facendo un ottimo lavoro". La nomina di Musk alla guida del Doge era stata definita dello stesso"potenzialmente, il progetto Manhattan (il piano di sviluppo della prima bomba atomica, ndr) dei nostri tempi".