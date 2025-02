Ilgiorno.it - Escursionisti dispersi in Grignetta: riprese le ricerche. L’incognita del meteo

Lecco, 9 febbraio 2025 – Continuano senza sosta ledei dueda ieri pomeriggio in. Dopo una breve pausa per la notte, i soccorritori si sono rimessi in marcia questa mattina, domenica 9 febbraio. In campo ci sono una ventina di tecnici volontari del Soccorso alpino delle stazioni di Lecco e della Valsassina della XIX Delegazione Lariana e i vigili del fuoco del Saf specializzati in interventi speleo alpino fluviali. È stato allestito un campo base per coordinare le operazioni ai Piani dei Resinelli, dove sono atterrati pure i draghi lombardi dei vigili del fuoco con l’elicottero decollato dall’aeroporto di Malpensa, dove fa base. I soccorritori stanno perlustrando tutta la zona della, lungo i principali itinerari di risalita e nei canaloni.