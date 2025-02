Lanazione.it - Escalation di violenza: "Ronde dei giovani accanto agli agenti"

Leggi su Lanazione.it

di Mario Ferrari Dalla Consulta deiarrivano appelli di preoccupazione per le condizioni dei ragazzi pisani, che da diversi mesi sono stati vittime di una spirale di violenze. Prima ci sono state le aggressioni del sabato sera in Piazza Dante aissimi, poi la paura generata dal ‘maniaco con la siringa’, da febbraio gli episodi in piazza Santa Caterina e, adesso, una rissa in corso Italia. Una serie di avvenimenti che hanno generato alta preoccupazione tra issimi della città. "Pisa si trova in un momento storico difficile a causa del tema sicurezza - scrive in una nota il membro della Consulta deidi Pisa Giulio Birindelli - e chi ne risente maggiormente siamo noi". Birindelli, 20 anni, esponente di Forza Italia, fa presente che "da mesi in città stiamo assistendo ad un’senza precedenti, come purtroppo avevamo previsto.