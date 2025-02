Feedpress.me - Ennesimo femminicidio, 51enne uccisa a coltellate dal marito disabile. Poi tenta di togliersi la vita ingerendo dei farmaci: è accaduto a Torino

Nuovo caso dinel torinese in particolare a Venaria Reale. Una donna di 51 anni è stata accoltellata dal56enne , presumibilmente nella tarda serata di ieri. L’uomo, invalido, si trova ora in ospedale, in stato confusionale: dopo aver ucciso la moglie, hato il suicidio con un cocktail di. Sono stati carabinieri e vigili del fuoco a fare la tragica scoperta e a ritrovare.