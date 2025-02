Enit | turismo 2024 vale 108% del Pil

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.45 Nelil contributo delall' economia italiana è stato del 10,8% del Pil, generando il 13% di occupazione. Sono i dati diffusi dall'. Da gennaio a novembre del,l'Italia ha visto oltre 235 milioni di presenze di turisti stranieri (+3,7% rispetto al 2023), principalmente per viaggi di vacanza, seguono i viaggi per lavoro, per visitare parenti e amici, per studio. Ricadute importanti sui trasporti, in particolare gli aeroporti: nelun totale di 218,4 milioni di passeggeri, con un aumento dell'11% sul 2023.