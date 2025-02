Firenzetoday.it - Empoli, a sorpresa arriva un rinforzo dal mercato svincolati

Leggi su Firenzetoday.it

L'si rinforza pescando dal. Come riporta Sky Sport, è fatta per l'arrivo in azzurro di Viktor Kovalenko, che già aveva vestito la maglia dei toscani la scorsa stagione in prestito dall'Atalanta. Tornato ai nerazzurri, nell'estate del 2024 aveva rescisso consesualmente il.