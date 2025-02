Sport.quotidiano.net - Emma Villas all’assalto della capolista. Coser: "Sfruttiamo la spinta dei tifosi"

in campo contro Prata di Pordenone per la ventunesima giornata del campionato di serie A2. Biancoblù in cercaterza vittoria consecutiva, galvanizzati dal doppio successo su Cuneo e Porto Viro che ha rilanciato le quotazioni per un accesso ai playoff. "Arriva la, una delle migliori di questo campionato, con tanti talenti individuali e un ottimo gioco di insieme. Siamo a casa nostra, dovremo trarre vantaggio dal fatto di avere il pubblico dalla nostra parte – ha sottolineato il libero di riserva Martin–, cercando di imporre il ritmo che preferiamo per esprimere la miglior pallavolo".in fiducia dopo le due vittorie di fila: "Siamo stati molto bravi a portare a casa punti pesanti sia contro Cuneo sia in un palazzo difficile come quello di Porto Viro riuscendo a strappare un 3-2 in rimonta che ci ha dato buon spunto per vedere una reazione di orgoglio che magari non si vedeva da tempo – ha aggiunto–.