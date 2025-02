Isaechia.it - Emma Marrone a teatro a vedere Stefano De Martino: la tenera dedica social (Video)

Questo è un periodo d’oro perDe, il ballerino, ora totalmente assorbito dal lavoro di conduttore, infatti, si divide tra l’impegno quotidiano ad Affari Tuoi, la conduzione dello show Stasera tutto è possibile e lo spettacolo teatrale Meglio Stasera, che proprio ieri – sabato 8 febbraio – ha fatto tappa a Roma.Tra i tanti spettatori che sono accorsi alo spettacolo del conduttore, anche, ex fidanzata di. I due sono stati insieme dal 2009 al 2012 al tempo della loro esperienza comune all’interno della scuola di Amici.ed, infatti, sono stati protagonisti della nona edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, vinta poi dalla cantante salentina.La loro relazione, iniziata quando entrambi erano molto giovani, è proseguita poi anche all’esterno del programma, fino a quando non si è conclusa per via dei presenti tradimenti dicon Belen Rodriguez, poi diventata sua moglie e madre di suo figlio Santiago.