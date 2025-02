Dilei.it - Emma Marrone a sorpresa da Stefano De Martino, il pensiero per l’ex

TraDel’amicizia e la stima non si è mai conclusa. I due in diverse occasioni hanno svelato di volersi ancora molto bene, malgrado la fine del loro rapporto amoroso. Proprio a dimostrazione di questo legame indissolubile tra i due ex fidanzanti, la cantante è stata presente a una tappa dello spettacolo del conduttore televisivo, Meglio Stasera, mostrando tutta la sua stima per l’artista con una story pubblicata sul suo canale Instagram ufficiale.allo spettacolo diDeDeè il conduttore del momento e la rivelazione della stagione televisiva attuale. Il presentatore, infatti, fa segnare sempre degli ottimi ascolti sia con il suo show tv preserale Affari tuoi, che con la trasmissione divertente di Rai Due Stasera tutto è possibile.