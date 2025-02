Iodonna.it - Ema Stokholma, inviata eccellente al Festival di Sanremo, ci parla delle novità di questa edizione. E ci racconta di come la musica le abbia salvato la vita

Leggi su Iodonna.it

«Sono pronta a presentaretanto quanto sono pronta a girare un film con Robert De Niro!». Ride forte, Ema, che pure ill’ha appena presentato – per fiction, vabbe’ – accanto a Verdone nella serieda Carlo 3. Per75esimaavrà comunque da fare in zona Teatro Ariston: dall’11 al 15 febbraio sarà la conduttrice di Radio 2 Social Club con Luca Barbarossa e dei live di Radio 2 con Gino Castaldo, nonchédi Lain diretta. L’aria del tempo la conosce già: era nella commissione selezionatricequattro Nuove Proposte che affiancheranno i Big in gara.2025, Vale LP e Lil Jolie: ilsuscita grandi emozioni X Leggi anche ›di: le 20 canzoni flop diventate poi leggendarie › I co-conduttori e le co-conduttrici di2025: chi sono gli «amici e colleghi» di Carlo Conti Le Nuove ProposteEmaaldicon Verdone nella serie “da Carlo”.