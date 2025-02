Today.it - Elisabetta Franchi potrebbe finire a processo per stalking contro un'amica

Leggi su Today.it

in tribunale per l'accusa di. A essere coinvolti nelle vicende sono una delle sue ex migliori amiche nonché broker finanziario e il suo ex compagno, Alan Scarpellini.Secondo quanto scrive Repubblica,si sarebbe ingelosita per un flirt che in.