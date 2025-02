Metropolitanmagazine.it - Elisabetta Franchi in tribunale per stalking? Colpa della gelosia per l’ex Alan Scarpellini e la migliore amica

Leggi su Metropolitanmagazine.it

potrebbe finire inper l’accusa di. Sono coinvolti nelle vicende una delle sue ex migliori amiche, nonché broker finanziario, e il suo ex compagnosi sarebbe ingelosita per un flirt che in realtà risalirebbe a 30 anni fa. Infattisi sarebbe convinta che il compagnoe la suaavessero avuto una storia mentreera impegnato con lei. Secondo la Procura di Bologna, l’imprenditrice avrebbe iniziato una sorta di “campagna denigratoria finalizzata a screditare la donna sia sul piano personale sia su quello professionale”.Il primo attacco pubblico fu un post su Instagram: “Hai mai vissuto l’incubo di scoprire che la tua, quella persona di cui ti fidavi ciecamente, non solo ti ha tradita, ma lo ha fatto nel modo più ignobile possibile?”, scrisse